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Коалиция желающих расширяется, следующая встреча пройдет в Украине

22:04 13.07.2026 Пн
2 мин
Кто присоединился к коалиции желающих после встречи в Париже?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Коалиция желающих продолжает расширяться. После встречи в Париже участники договорились провести следующий саммит в Украине и объявили о присоединении двух новых государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, сегодняшняя встреча была важной и результативной.

"Мы не просто сохраняем этот формат. Мы в рамках коалиции двигаемся к моменту, когда можно будет констатировать, что мир становится ближе. Именно сотрудничество между нами здесь, в Европе и с Америкой, с президентом Америки, со всеми в мире, кто хочет мира, именно наше сотрудничество приближает завершение войны", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что в Коалицию желающих присоединились Молдова и Северная Македония. Таким образом, количество участников формата возросло до 40 стран.

Президент также отметил, что участники встречи положительно оценили действия украинских военных и отметили необходимость продолжать давление на Россию.

"Сегодня многие говорили, что сейчас благодаря нашим воинам, нашим операциям особая ситуация, и вполне справедливое наше давление на Россию действительно значительно. Надо давить больше. Сотрудничеству в Европе должно быть больше", - добавил глава государства.

Зеленский сообщил, что стороны договорились провести следующее заседание Коалиции желающих в Украине.

"И важно, что нашу следующую встречу Коалиции желающих мы договорились провести в Украине", - подытожил президент.

Напомним, 13 июля во время заседания Коалиции желающих в Париже была создана антибаллистическая коалиция, одним из основателей которой стала Украина. В нее вошли десять европейских государств, которые будут совместно развивать систему противоракетной обороны.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Париж передаст Украине истребители Rafale, первые из которых должны поступить в 2028-2029 годах. Франция также предоставит лицензии на производство зенитных ракет Aster-30, крылатых ракет SCALP и авиабомб AASM Hammer, а также поставит дополнительные радары и ракеты для усиления украинской ПВО.

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