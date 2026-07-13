Коалиция желающих расширяется, следующая встреча пройдет в Украине

По словам президента, сегодняшняя встреча была важной и результативной.

"Мы не просто сохраняем этот формат. Мы в рамках коалиции двигаемся к моменту, когда можно будет констатировать, что мир становится ближе. Именно сотрудничество между нами здесь, в Европе и с Америкой, с президентом Америки, со всеми в мире, кто хочет мира, именно наше сотрудничество приближает завершение войны", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что в Коалицию желающих присоединились Молдова и Северная Македония. Таким образом, количество участников формата возросло до 40 стран.

Президент также отметил, что участники встречи положительно оценили действия украинских военных и отметили необходимость продолжать давление на Россию.

"Сегодня многие говорили, что сейчас благодаря нашим воинам, нашим операциям особая ситуация, и вполне справедливое наше давление на Россию действительно значительно. Надо давить больше. Сотрудничеству в Европе должно быть больше", - добавил глава государства.

Зеленский сообщил, что стороны договорились провести следующее заседание Коалиции желающих в Украине.

"И важно, что нашу следующую встречу Коалиции желающих мы договорились провести в Украине", - подытожил президент.