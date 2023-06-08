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Коаліція міцнішає, вирішуються технічні моменти, - Кулеба про F-16 для України

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Коаліція винищувачів для України міцнішає. Наразі військові працюють суто над технічними моментами переходу на нові системи озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Як розповів міністр, "політичний задум" передбачав початок навчання льотчиків на винищувачах F-16 американського виробництва із червня. Сьогодні ж вирішуються суто технічні моменти: "Зараз військові працюють над тим, щоби це все організувати, це непростий процес".

"Але коаліція ця, вона, скажімо так, міцнішає. Як сказав класик, "щодня зростає процент жирів у маслі" (цитата з п'єси "Гамлєт" Леся Подерв'янського, - ред.). Я говорив і ще раз скажу: все буде. Будуть F-16. Потрібно просто вирішити технічні моменти. Все буде добре, ми переможемо", - відзначив Кулеба.

Навчання українських пілотів

Нещодавно Британія погодилась розпочати навчання українських пілотів, попри те, що країна не має американських винищувачів F-16.

Як відзначила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс, воїни проходитимуть базову підготовку, щоб мати можливість передавати та розвивати свої навички у сфері управління західними літаками.

На початку червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ відібрав перші групи українських пілотів для навчання у Британії.

Тим часом Берлін найближчим часом може переглянути свою позицію щодо можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів, попри те, що канцлер країни Олаф Шольц заперечував участь Німеччини в коаліції.

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Війна в УкраїніДмитро Кулеба