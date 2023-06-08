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Коалиция крепчает, решаются технические моменты, - Кулеба о F-16 для Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Коалиция истребителей для Украины крепчает. В настоящее время военные работают исключительно над техническими моментами перехода на новые системы вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Как рассказал министр, "политическая затея" предполагала начало обучения летчиков на истребителях F-16 американского производства с июня. Сегодня же решаются сугубо технические моменты: "Сейчас военные работают над тем, чтобы все это организовать, это непростой процесс".

"Но коалиция эта, она, скажем так, крепчает. Как сказал классик, "ежедневно растет процент жиров в масле" (цитата из пьесы "Гамлет" Леся Подервянского, - ред.). Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Надо просто решить технические моменты. Все будет хорошо, мы победим", - отметил Кулеба.

Обучение украинских пилотов

Недавно Британия согласилась начать обучение украинских пилотов, несмотря на то, что у страны нет американских истребителей F-16.

Как отметила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, воины будут проходить базовую подготовку, чтобы передавать и развивать свои навыки в сфере управления западными самолетами.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев отобрал первые группы украинских пилотов для обучения в Британии.

Между тем, Берлин в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по возможной поставке Украине современных западных истребителей, несмотря на то, что канцлер страны Олаф Шольц отрицал участие Германии в коалиции.

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Война в УкраинеДмитрий Кулеба