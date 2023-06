Екс-капітан "Реала" домовився про контракт на Близькому Сході

Французький форвард підписав більшість документів із грандом Саудівської Аравії. Про перехід можуть оголосити вже незабаром.

Бензема підписав із "Аль-Іттіхадом" контракт на 2 роки. Угодою передбачений також пункт пролонгації договору ще на сезон. Володар "Золотого м'яча" полетить на Близький Схід після прощання з фанатами Королівського клубу 6 червня.

За неофіційними даними, Бензема заробить 200 млн євро за два роки "чистими". Також він матиме додатковий дохід від іміджевих прав і маркетингу. 35-річний нападник також матиме нагоду стати амбасадором спільної заявки Саудівської Аравії, Єгипту та Греції на проведення ЧС-2030.

У складі "Реала" Бензема виграв усі можливі трофеї. Він 4 рази став чемпіоном Іспанії, здобув по 3 Кубка та Суперкубка Іспанії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв 4 Суперкубка УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Вершиною виступів у Мадриді став головний індивідуальний приз світового футболу – "Золотий м'яч" – за підсумками 2022 року.

