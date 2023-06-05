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Перші групи українських пілотів вже вирушили на навчання до Британії, - Шмигаль

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Київ, Понеділок 05 червня 2023 18:29
Перші групи українських пілотів вже вирушили на навчання до Британії, - Шмигаль Ілюстративне фото: перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна вже направила до Британії перші групи своїх пілотів. Там вони пройдуть навчання управлінню західними винищувачами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду розповів, що він провів зустріч із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Головними темами стали збройна підтримка, відновлення країни та інтеграція до НАТО.

"Дякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", - написав Шмигаль.

Він також додав, що ЗСУ на полі бою перебудовуються на стандарти НАТО. Тому на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, наша країна має почути про майбутнє НАТО.

Шмигаль розповів, що він закликав британського міністра посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.

"Вітаємо участь Британії у швидкому відновленні. Зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване", - додав прем'єр.

Навчання українських пілотів у Британії

Зазначимо, що Британія наразі не має американських винищувачів F-16, про які просить Україна. При цьому влада країни погодилася навчати українських пілотів.

За словами посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс, наші захисники проходитимуть базову підготовку, щоб вони змогли передавати та розвивати свої навички у сфері управління західними винищувачами.

При цьому раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що українські пілоти зможуть навчитися управлінню F-16 за чотири місяці.

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