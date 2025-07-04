Коаліція дронів: ще дві країни приєдналися до допомоги Україні

"На засіданні керівного комітету міжнародної коаліції з питань дронів у Ризі було підтримано бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до міжнародної коаліції з питань дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія", - сказано у повідомленні.

У міністерстві додали, що коаліція, таким чином, зараз нараховує вже 20 країн, які надають Україні військову допомогу за цим напрямком. У 2025 році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2,75 мільярда євро та внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель, який очолює Велика Британія.

"Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій дронів Коаліцією дронів, а також для національної підтримки кожної країни коаліції", - додали у міністерстві.