Коаліція дронів: ще дві країни приєдналися до допомоги Україні

Лави Коаліції дронів, яка надає військову допомогу Україні у сфері безпілотних технологій та систем, збільшилися. До коаліції 3 липня увійшли Бельгія та Туреччина.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство оборони Латвії.
"На засіданні керівного комітету міжнародної коаліції з питань дронів у Ризі було підтримано бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до міжнародної коаліції з питань дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія", - сказано у повідомленні.
У міністерстві додали, що коаліція, таким чином, зараз нараховує вже 20 країн, які надають Україні військову допомогу за цим напрямком. У 2025 році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2,75 мільярда євро та внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель, який очолює Велика Британія.
"Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій дронів Коаліцією дронів, а також для національної підтримки кожної країни коаліції", - додали у міністерстві.
Коаліцію дронів було створено у лютому 2024 року в рамках роботи Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") та Ради Україна-НАТО. Завдання коаліції - забезпечити Україну системами радіоелектронної боротьби та розвідки, а також безпілотниками.
Станом на липень 2025 року до коаліції входять:
Тим часом Україна розвиває не тільки "традиційні" безпілотники. Американська компанія Swift Beat та Київ 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет. Президент України Володимир Зеленський також анонсував випуск сотень тисяч дронів-перехоплювачів.
Зазначимо, зараз українські військові активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом станом на початок липня збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.
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