Коалиция дронов: еще две страны присоединились к помощи Украине

Ряды Коалиции дронов, которая оказывает военную помощь Украине в сфере беспилотных технологий и систем, увеличились. В коалицию 3 июля вошли Бельгия и Турция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Латвии.
"На заседании руководящего комитета международной коалиции по вопросам дронов в Риге было поддержано желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции по вопросам дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что коалиция, таким образом, сейчас насчитывает уже 20 стран, которые предоставляют Украине военную помощь по этому направлению. В 2025 году члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины 2,75 миллиарда евро и внесли 180 миллионов в общий фонд закупок, который возглавляет Великобритания.
"Эти средства предназначены для централизованных закупок технологий дронов Коалицией дронов, а также для национальной поддержки каждой страны коалиции", - добавили в министерстве.
Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") и Совета Украина-НАТО. Задача коалиции - обеспечить Украину системами радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотниками.
По состоянию на июль 2025 года в коалицию входят:
Тем временем Украина развивает не только "традиционные" беспилотники. Американская компания Swift Beat и Киев 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет. Президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал выпуск сотен тысяч дронов-перехватчиков.
Отметим, сейчас украинские военные активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом по состоянию на начало июля сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.