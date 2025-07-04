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Коалиция дронов: еще две страны присоединились к помощи Украине

Фото: беспилотник ВСУ "Вампир" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Ряды Коалиции дронов, которая оказывает военную помощь Украине в сфере беспилотных технологий и систем, увеличились. В коалицию 3 июля вошли Бельгия и Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Латвии.

"На заседании руководящего комитета международной коалиции по вопросам дронов в Риге было поддержано желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции по вопросам дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что коалиция, таким образом, сейчас насчитывает уже 20 стран, которые предоставляют Украине военную помощь по этому направлению. В 2025 году члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины 2,75 миллиарда евро и внесли 180 миллионов в общий фонд закупок, который возглавляет Великобритания.

"Эти средства предназначены для централизованных закупок технологий дронов Коалицией дронов, а также для национальной поддержки каждой страны коалиции", - добавили в министерстве.

Коалиция дронов: что это такое

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") и Совета Украина-НАТО. Задача коалиции - обеспечить Украину системами радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотниками.

По состоянию на июль 2025 года в коалицию входят:

  • Латвия;
  • Великобритания;
  • Украина;
  • Австралия;
  • Бельгия;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Франция;
  • Эстония;
  • Италия;
  • Новая Зеландия;
  • Канада;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Нидерланды;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Турция;
  • Германия;
  • Швеция.

Дроны-перехватчики: новое направление

Тем временем Украина развивает не только "традиционные" беспилотники. Американская компания Swift Beat и Киев 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет. Президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал выпуск сотен тысяч дронов-перехватчиков.

Отметим, сейчас украинские военные активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом по состоянию на начало июля сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.

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