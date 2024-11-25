ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Коаліція дронів: партнери виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для України

Понеділок 25 листопада 2024 15:41
UA EN RU
Коаліція дронів: партнери виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для України Фото: партнери виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Країни-учасниці Міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 млрд євро на дрони для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, про це повідомили партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу.

"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - зазначив міністр.

Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 млн - на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, за словами Умєрова, з латвійськими партнерами підписано угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

"Безпілотники - це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!" , - наголосив глава Міноборони.

Коаліція дронів

Нагадаємо, цього року союзники України створили Коаліцію дронів, метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії. До ініціативи приєдналися майже 20 країн.

Очолюють коаліцію Латвія та Велика Британія. До того ж Латвія надає полігони та промислові потужності для тестування дронів, що дозволяє постійно вдосконалювати ці технології.

Велика Британія, зі свого боку, оголосила конкурс на розробку та закупівлю дронів з видом від першої особи (FPV), на який уже подано 265 заявок.

Країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для закупівель безпілотників для українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем Умєров Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні Дрони
NEWS
Чи втратять бронь від мобілізації працевлаштовані після 18 травня: відповідь Мінекономіки
Чи втратять бронь від мобілізації працевлаштовані після 18 травня: відповідь Мінекономіки
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського