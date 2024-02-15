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Британія разом із Латвією очолить коаліцію дронів та поставить Україні тисячі БПЛА

Україна, Четвер 15 лютого 2024 11:14
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Британія разом із Латвією очолить коаліцію дронів та поставить Україні тисячі БПЛА Фото: міністр оборони Великобританії Грант Шапс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія поставить Україні ще тисячі дронів у рамках свого пакета вартістю 200 млн фунтів. Разом із Латвією вона очолить велику коаліцію дронів для України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів", - сказав він.

Шаппс заявив, що Україні нададуть "можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях".

Коаліція дронів

Нагадаємо, Латвія очолила коаліцію дронів для України, до якої приєдналися вже понад 20 країн.

У грудні міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу.

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Великобританія Дрони
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