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Союзники України створили фонд коаліції дронів, до нього внесуть 45 млн євро

Лондон, Четвер 11 липня 2024 15:34
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Союзники України створили фонд коаліції дронів, до нього внесуть 45 млн євро Фото: союзники України створили фонд коаліції дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Партнери України, які входять до коаліції дронів, створили спільний фонд. Кошти звідти використатимуть спільні закупівлі безпілотників для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міноборони Британії.

Як зазначили у відомстві, члени коаліції дронів учора, 10 липня, підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні напрямки діяльності коаліції, структуру управління та механізми закупівель.

"Відповідно до цього меморандуму ми створюємо загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який дозволяє здійснювати спільні закупівлі для швидкої та ефективної доставки дронів", - уточнили в Міноборони.

Станом на даний момент Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція зобов'язалися внести до фонду понад 45 млн євро. Також очікуються й інші внески.

У британському відомстві наголосили, що коаліція планує поставити в Україну мільйон FPV-дронів. Також учасники коаліції працюють над постачанням і інших безпілотників, у тому числі розвідувальних, ударних, модернізованих за допомогою штучного інтелекту.

Коаліція дронів

Нагадаємо, союзники України цього року створили коаліцію дронів, мета якої надавати українським захисникам безпілотники для захисту від російських окупантів.

Коаліцію очолили Латвія та Британія. Зокрема, Латвія надає промисловості та військовим полігон для тестування безпілотників, щоб постійно удосконалювати безпілотні технології.

При цьому Британія оголосила конкурс на розробку та закупівлю безпілотників з видом від першої особи (FPV). Вже надійшло 265 заявок.

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