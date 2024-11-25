Коалиция дронов: партнеры выделят 1,8 млрд евро на беспилотники для Украины

Страны-участники Международной коалиции беспилотников в этом году выделят 1,8 млрд евро на дроны для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

По словам Умерова, об этом сообщили партнеры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет эту инициативу.

"Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и более эффективно уничтожать врага", - отметил министр.

Он напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.

Латвия выделит в этом году 20 млн евро на коалицию беспилотников: по меньшей мере 10 млн - на закупки в отечественной промышленности, а 5 млн - на совместные закупки в рамках коалиции.

Кроме того, по словам Умерова, с латвийскими партнерами подписано соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.

"Беспилотники - это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону и сохранять жизнь наших защитников. Благодарю наших партнеров за вклад в победу Украины!", - подчеркнул глава Минобороны.