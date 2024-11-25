Коалиция дронов: партнеры выделят 1,8 млрд евро на беспилотники для Украины
Страны-участники Международной коалиции беспилотников в этом году выделят 1,8 млрд евро на дроны для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
По словам Умерова, об этом сообщили партнеры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет эту инициативу.
"Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и более эффективно уничтожать врага", - отметил министр.
Он напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.
Латвия выделит в этом году 20 млн евро на коалицию беспилотников: по меньшей мере 10 млн - на закупки в отечественной промышленности, а 5 млн - на совместные закупки в рамках коалиции.
Кроме того, по словам Умерова, с латвийскими партнерами подписано соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.
"Беспилотники - это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону и сохранять жизнь наших защитников. Благодарю наших партнеров за вклад в победу Украины!", - подчеркнул глава Минобороны.
Коалиция дронов
Напомним, в этом году союзники Украины создали Коалицию дронов, целью которой является снабжение беспилотников украинским военным для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились почти 20 стран.
Возглавляют коалицию Латвия и Великобритания. Кроме того, Латвия предоставляет полигоны и промышленные мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать эти технологии.
Великобритания, со своей стороны, объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который уже подано 265 заявок.
Входящие в коалицию страны-партнеры создали общий фонд, средства из которого используются для закупок беспилотников для украинских защитников.
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