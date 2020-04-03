Ко второму чтению закона о банках поданы тысячи правок, - нардеп

К законопроекту №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" уже поданы тысячи правок. Об этом сообщил народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура на своем Telegam-канале, передает РБК-Украина.

По его словам, большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия законопроекта.

"К закону о банках уже поданы тысячи правок, что затрудняет его принятие и следовательно продолжения сотрудничества с международными партнерами.

Нужно было голосовать этот законопроект за основу и в целом одним днём. ЄС и Голос готовы были дать голоса", - написал нардеп.

Напомним, что Рада приняла за основу закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ. Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Документом предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Как сообщало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять законопроект №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" за основу в первом чтении.