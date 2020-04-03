ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ко второму чтению закона о банках поданы тысячи правок, - нардеп

Новости » Политика     03.04.2020 - 21:49
Ко второму чтению закона о банках поданы тысячи правок, - нардеп
Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ

К законопроекту №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" уже поданы тысячи правок. Об этом сообщил народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура на своем Telegam-канале, передает РБК-Украина.

По его словам, большое количество поправок ставит под угрозу возможность принятия законопроекта.

"К закону о банках уже поданы тысячи правок, что затрудняет его принятие и следовательно продолжения сотрудничества с международными партнерами.
Нужно было голосовать этот законопроект за основу и в целом одним днём. ЄС и Голос готовы были дать голоса", - написал нардеп.

Напомним, что Рада приняла за основу закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ. Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Документом предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Как сообщало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять законопроект №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" за основу в первом чтении.

Минфин надеется на дополнительные 5 млрд долларов от МВФ Минфин обнародовал список банков для выплаты пенсий
Новости Украины банкиВерховная РадаМВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь