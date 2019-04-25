Князев предлагает ужесточить наказание за ложные минирования

Глава Национальной полиции Сергей Князев ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования. Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

По его словам, полиция будет предлагать внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы жестче реагировать на преступления, связанные с ложными минированиями.

"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - добавил Князев.

Отметим, сегодня в Киеве второй раз за неделю эвакуируют аэропорт после сообщения о минировании.

Напомним, до этого в Харькове четвертый день подряд поступали сообщения о минировании.

Кроме того, ранее сообщалось, что в день выборов 21 апреля полиция получила почти 50 сообщений о минировании. 15 сообщений зарегистрировано в Харькове, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днепре, по одному в Волновахе Донецкой области и Новой Каховке Херсонской области. По данным фактам открыто 20 уголовных производств.