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В Харькове четвертый день подряд поступают сообщения о минировании

Новости » Общество    24.04.2019 - 11:53
В Харькове четвертый день подряд поступают сообщения о минировании
Иллюстративное фото (hk.npu.gov.ua)

Полиция ищет взрывчатку в школе

Полиция 24 апреля проверяет сообщение о минировании в Харькове учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Информация о закладке взрывчатки в специализированной школе на улице Лермонтовской, поступила в Киевский отдел полиции 24 апреля около 9:13.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в Харькове в течение дня 23 апреля правоохранители в течение дня 9 раз выезжали на вызовы о закладке взрывчатки в различных объектах. Правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, евакуйували 808 граждан. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Кроме того, полиция проверила сообщение о минировании 5 объектов в Харькове 22 апреля. "Минировали" вокзал, завод, две школы и ресторан.

РБК-Украина писало, что за сутки 21 апреля в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании - 15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков

В полиции сообщили, что ложные сообщения о минировании поступали с территории РФ и оккупированного Донбасса.

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