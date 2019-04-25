Князєв пропонує посилити покарання за фейкові мінування

Поліція ініціює зміни до Кримінального кодексу
Голова Національної поліції Сергій Князєв посилити кримінальну відповідальність за фейкові мінування. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції в Facebook.
За його словами, поліція буде пропонувати внести зміни до Кримінального кодексу, щоб жорсткіше реагувати на злочини, пов'язані з фейковими мінуваннями.
"До правоохоронців усе частіше надходять повідомлення про фейкові мінування. Всі вони перевіряються, але проблемою залишається той факт, що майже неможливо порахувати збитки, які завдають такі злочини", - додав Князєв.
Відзначимо, сьогодні в Києві вдруге за тиждень евакуюють аеропорт після повідомлення про мінування.
Нагадаємо, до цього в Харкові четвертий день поспіль надходили повідомлення про замінування.
Крім того, раніше повідомлялося, що в день виборів 21 квітня поліція отримала майже 50 повідомлень про мінування. 15 повідомлень зареєстровано в Харкові, 19 - в Києві, 6 - у Львові, 3 - в Одесі, 2 - у Дніпрі, по одному у Волновасі Донецької області та Новій Каховці Херсонської області. За даними фактами відкрито 20 кримінальних проваджень.