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В день выборов полиция получила почти 50 сообщений о минировании

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:19
В день выборов полиция получила почти 50 сообщений о минировании
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

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За минувшие сутки в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Он рассказал, что 15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днепре, по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области.

Объектами посягательств были: в городе Харьков – международный аэропорт “Харьков”, супермаркеты “Ашан” и “Ave Plaza”, торгово-развлекательные центры “Даффи”, “Французский Бульвар” гостиницы “Kharkiv Palace”, “Овис”, “Харьков”, “Мир”, “Меркурий”, “Парк Отель”, “12”, “19”, “Кирова” и супермаркеты “Ашан”, в столице - шесть культовых православных сооружений и супермаркеты “Ашан”, ресторан быстрого питания “mcdonald's”, в городе Львов - аэропорт им Даниила Галицкого, железнодорожный вокзал, торгово-развлекательные центры “Форум”, “King Cross Leopolis”, “Forum Lviv”, “Victoria Gardens”, в городе Одесса гостиница “Одесса”, телеканал “7-й канал”, Одесский Национальный Академический театр оперы и балета, в городе Днепр - супермаркеты “Ашан”, в городе Волноваха - общеобразовательная школа № 7 в которой расположен избирательный участок, а в городе Новая Каховка - гидроэлектростанция Только в Харькове в целом было эвакуировано 7600 граждан.

Проведенными проверками взрывоопасных предметов не обнаружено. По данным фактам открыто 20 уголовных производств.

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РБК-Украина писало, что в Киеве в день выборов президента Украины полицейские получили информацию о минировании культовых сооружений в Подольском и Печерском районах столицы.

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