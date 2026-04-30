У КНУ призначили нового в.о. ректора: хто очолив виш та що буде з Бугровим

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка призначили виконувача обов’язків ректора. Ним став директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерій Копійка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Студентський парламент КНУ.
Зазначається, що відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. У студентському парламенті також повідомили, що вже запросили новопризначеного керівника на відкриту зустріч зі студентами.
Наказ про призначення Валерія Копійки (Студентський парламент КНУ)
Напередодні Лісовий в ефірі телемарафону пояснив, що призначення виконувача обов’язків є стандартною процедурою після завершення контракту попереднього ректора. Він запевнив, що університет не залишиться без керівництва, а новий виконувач обов’язків - добре знає внутрішні процеси та колектив.
Вибори нового очільника КНУ заплановані на 27 травня. Конкурс на посаду було оголошено ще у березні.
Водночас питання участі попереднього ректора Володимира Бугрова у виборах наразі залишається відкритим. За словами Лісового, це потребує додаткового аналізу через судові обставини.
Очікується, що спеціальна експертно-кадрова комісія надасть свої висновки щодо можливих обмежень, після чого рішення буде оприлюднено.
Нагадаємо, Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. Відповідний наказ видало Міністерство освіти і науки.
Водночас звільнення відбулося на тлі резонансних подій довкола університету. Зокрема, раніше суд визнав Бугрова винним у порушенні вимог фінансового контролю, а також у мережі поширювалися матеріали інтимного характеру, що спричинило студентські протести. Раніше стало відомо, що Бугров уклав контракти з Міноборони на харчування за завищеними цінами.