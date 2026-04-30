У КНУ призначили нового в.о. ректора: хто очолив виш та що буде з Бугровим

Головне: Нове призначення: Виконувачем обов’язків ректора КНУ став Валерій Копійка, директор ННІ міжнародних відносин.

Зазначається, що відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. У студентському парламенті також повідомили, що вже запросили новопризначеного керівника на відкриту зустріч зі студентами.



Наказ про призначення Валерія Копійки (Студентський парламент КНУ)

Напередодні Лісовий в ефірі телемарафону пояснив, що призначення виконувача обов’язків є стандартною процедурою після завершення контракту попереднього ректора. Він запевнив, що університет не залишиться без керівництва, а новий виконувач обов’язків - добре знає внутрішні процеси та колектив.

Коли оберуть нового ректора

Вибори нового очільника КНУ заплановані на 27 травня. Конкурс на посаду було оголошено ще у березні.

Водночас питання участі попереднього ректора Володимира Бугрова у виборах наразі залишається відкритим. За словами Лісового, це потребує додаткового аналізу через судові обставини.

Очікується, що спеціальна експертно-кадрова комісія надасть свої висновки щодо можливих обмежень, після чого рішення буде оприлюднено.