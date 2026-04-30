У КНУ призначили нового в.о. ректора: хто очолив виш та що буде з Бугровим

13:22 30.04.2026 Чт
2 хв
Він виконуватиме обов’язки до кінця травня
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (facebook.com/kyiv.university)

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка призначили виконувача обов’язків ректора. Ним став директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерій Копійка.

Головне:

  • Нове призначення: Виконувачем обов’язків ректора КНУ став Валерій Копійка, директор ННІ міжнародних відносин.
  • Причина змін: Наказ підписав міністр освіти Оксен Лісовий у зв’язку із завершенням контракту попереднього ректора.
  • Дата виборів: Обрання нового очільника університету заплановане на 27 травня.
  • Участь Бугрова: Питання допуску Володимира Бугрова до виборів вирішить спеціальна комісія після аналізу судових обставин.
  • Діалог зі студентами: Студентський парламент уже надіслав Валерію Копійці запрошення на відкриту зустріч.

Зазначається, що відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. У студентському парламенті також повідомили, що вже запросили новопризначеного керівника на відкриту зустріч зі студентами.


Наказ про призначення Валерія Копійки (Студентський парламент КНУ)

Напередодні Лісовий в ефірі телемарафону пояснив, що призначення виконувача обов’язків є стандартною процедурою після завершення контракту попереднього ректора. Він запевнив, що університет не залишиться без керівництва, а новий виконувач обов’язків - добре знає внутрішні процеси та колектив.

Коли оберуть нового ректора

Вибори нового очільника КНУ заплановані на 27 травня. Конкурс на посаду було оголошено ще у березні.

Водночас питання участі попереднього ректора Володимира Бугрова у виборах наразі залишається відкритим. За словами Лісового, це потребує додаткового аналізу через судові обставини.

Очікується, що спеціальна експертно-кадрова комісія надасть свої висновки щодо можливих обмежень, після чого рішення буде оприлюднено.

Звільнення Бугрова

Нагадаємо, Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. Відповідний наказ видало Міністерство освіти і науки.

Водночас звільнення відбулося на тлі резонансних подій довкола університету. Зокрема, раніше суд визнав Бугрова винним у порушенні вимог фінансового контролю, а також у мережі поширювалися матеріали інтимного характеру, що спричинило студентські протести. Раніше стало відомо, що Бугров уклав контракти з Міноборони на харчування за завищеними цінами.

