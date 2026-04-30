В КНУ назначили нового и.о. ректора: кто возглавил вуз и что будет с Бугровым

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко назначили исполняющего обязанности ректора. Им стал директор Учебно-научного института международных отношений Валерий Копейка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Студенческий парламент КНУ.
Главное:
Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. В студенческом парламенте также сообщили, что уже пригласили новоназначенного руководителя на открытую встречу со студентами.
Приказ о назначении Валерия Копейки (Студенческий парламент КНУ)
Накануне Лисовой в эфире телемарафона объяснил, что назначение исполняющего обязанности является стандартной процедурой после завершения контракта предыдущего ректора. Он заверил, что университет не останется без руководства, а новый исполняющий обязанности - хорошо знает внутренние процессы и коллектив.
Выборы нового главы КНУ запланированы на 27 мая. Конкурс на должность был объявлен еще в марте.
В то же время вопрос участия предыдущего ректора Владимира Бугрова в выборах пока остается открытым. По словам Лисового, это требует дополнительного анализа из-за судебных обстоятельств.
Ожидается, что специальная экспертно-кадровая комиссия предоставит свои выводы относительно возможных ограничений, после чего решение будет обнародовано.
Напомним, Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в связи с завершением контракта, заключенного в 2021 году. Соответствующий приказ издало Министерство образования и науки.
В то же время увольнение произошло на фоне резонансных событий вокруг университета. В частности, ранее суд признал Бугрова виновным в нарушении требований финансового контроля, а также в сети распространялись материалы интимного характера, что повлекло студенческие протесты. Ранее стало известно, что Бугров заключил контракты с Минобороны на питание по завышенным ценам.