В КНУ назначили нового и.о. ректора: кто возглавил вуз и что будет с Бугровым

Главное: Новое назначение: Исполняющим обязанности ректора КНУ стал Валерий Копейка, директор УНИ международных отношений.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. В студенческом парламенте также сообщили, что уже пригласили новоназначенного руководителя на открытую встречу со студентами.



Приказ о назначении Валерия Копейки (Студенческий парламент КНУ)

Накануне Лисовой в эфире телемарафона объяснил, что назначение исполняющего обязанности является стандартной процедурой после завершения контракта предыдущего ректора. Он заверил, что университет не останется без руководства, а новый исполняющий обязанности - хорошо знает внутренние процессы и коллектив.

Когда выберут нового ректора

Выборы нового главы КНУ запланированы на 27 мая. Конкурс на должность был объявлен еще в марте.

В то же время вопрос участия предыдущего ректора Владимира Бугрова в выборах пока остается открытым. По словам Лисового, это требует дополнительного анализа из-за судебных обстоятельств.

Ожидается, что специальная экспертно-кадровая комиссия предоставит свои выводы относительно возможных ограничений, после чего решение будет обнародовано.