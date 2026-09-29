КНУ імені Шевченка переходить на дистанційне навчання з 29 вересня

Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 29 вересня до 16 жовтня навчатиметься дистанційно. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в Києві.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КНУ імені Тараса Шевченка .

Як навчатимуться студенти

Заняття проходитимуть онлайн відповідно до чинних розкладів. Лабораторні, практичні та контрольні роботи проводитимуть або переноситимуть залежно від безпекової ситуації.

Про зміни студентам повідомлятимуть через офіційні канали факультетів та інших навчальних підрозділів, а також кураторів академічних груп.

Що буде з працівниками університету

Працівники КНУ також працюватимуть дистанційно - через електронну пошту, освітні платформи та інші засоби зв'язку.

Читайте також: Після масованих атак виші Києва змінюють формат навчання: які заклади переходять в онлайн

Водночас частина співробітників продовжить працювати на місці. Це стосується тих, чиї обов'язки неможливо виконувати дистанційно, а також чергових і аварійних служб, які відповідають за життєдіяльність та охорону університету.

У корпусах і гуртожитках КНУ буде цілодобовий доступ до укриттів.

Університет також має забезпечити зв'язок зі студентами та працівниками й збереження важливих документів та даних.

Якщо безпекова ситуація зміниться, термін дистанційної роботи та навчання можуть переглянути окремим наказом.