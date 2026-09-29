ua en ru
Вт, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

КНУ имени Шевченко переходит на дистанционное обучение с 29 сентября

14:24 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
КНУ имени Шевченко переходит на дистанционное обучение с 29 сентября Фото: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (facebook.com/kyiv.university)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 29 сентября по 16 октября будет учиться дистанционно. Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КНУ имени Тараса Шевченко.

Как будут учиться студенты

Занятия будут проходить онлайн в соответствии с действующими расписаниями. Лабораторные, практические и контрольные работы будут проводить или переносить в зависимости от ситуации.

Об изменениях студентам будут сообщать через официальные каналы факультетов и других учебных подразделений, а также кураторов академических групп.

Что будет с работниками университета

Работники КНУ также будут работать дистанционно - через электронную почту, образовательные платформы и другие средства связи.

Читайте также: После массированных атак вузы Киева меняют формат обучения: какие заведения переходят в онлайн

В то же время часть сотрудников продолжит работать на месте. Это касается тех, чьи обязанности невозможно выполнять дистанционно, а также дежурные и аварийные службы, отвечающие за жизнедеятельность и охрану университета.

В корпусах и общежитиях КНУ будет круглосуточный доступ к укрытиям.

Университет также должен обеспечить связь со студентами и работниками и сохранение важных документов и данных.

Если ситуация изменится, сроки дистанционной работы и обучения могут быть пересмотрены отдельным приказом.

Напомним, 16 сентября в результате российской атаки на Киев было повреждено здание Спортивного комплекса КНУ имени Тараса Шевченко. В результате удара выбило остекление и повредило фасад и внутренние помещения, однако никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в результате российской атаки на Киев 28 сентября повреждено здание Национальной академии наук Украины и корпус Министерства образования и науки. Погиб по меньшей мере один человек, еще трое пострадали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КНУ Образование в Украине Вузы Дистанционное обучение Киев
Новости
Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники
Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники
Аналитика
"Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина "Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13