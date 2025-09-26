Книга року за версією ВВС-2025: оприлюднено довгі списки

До переліку увійшла 41 книжка. Згодом журі сформує короткі списки, а фіналістів і переможців кожної категорії назвуть у грудні під час церемонії нагородження.

Лауреати отримають грошову винагороду - 1000 фунтів стерлінгів (у гривневому еквіваленті).

Крім того, видавці зможуть маркувати наступні перевидання переможних книжок офіційним логотипом премії.

Номінація "Дитяча книга року BBC" традиційно реалізується у партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У довгий список премії в номінації "Книга року BBC-2025" внесли 15 книг:

Анна Безпала. Кассандра курить папіроси. - Київ: Темпора, 2025

Тетяна Бондарчук. Якби міста вміли говорити. - Харків: Віват, 2025

Олексій Геращенко. Вокзал Перпіньяна. - Київ: Віхола, 2025

Анна Грувер. Нерухомість. - Київ: Лабораторія, 2025

Віталій Дуленко. Там, де живуть книжки. - Київ: Лабораторія, 2025

Богдан Журавель. Букурія. Історія одного плавання. - Київ: Віхола, 2025

Дмитро Калинчук. Пташники. - Київ: Білка, 2025

Обкладинка до книги Дмитра Калинчука "Пташники"

Мирослава Кирильчук. Микольцьове щастя. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025

Євгенія Кузнєцова. Вівці цілі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Юлія Лаба. Усі персонажі вигадані. Або ні. - Київ: Лабораторія, 2025

Лєна Лягушонкова. Мій прапор запісяв котик. - Львів: Урбіно, 2025

Марія Олекса. Кімнати Естер. – Київ: Віхола, 2025

Люба-Параскевія Стринадюк. По татовому плечу. - Брустури: ТОВ Дискурсус: видавництво Брустури, 2025

Каріна Саварина. За маму За тата. - Одеса: punkt publishing (ФОП Полонік Т.В.), 2025

Тетяна Чудновець. Подоляночка. Незломима. - Київ: ВД Orlando, 2025

Обкладинка до книги Тетяни Чудновець "Подоляночка. Незломима"

У довгий список премії в номінації ВВС-Есеїстика-2025" внесли 12 видань:

Анна Грувер. Вільний у полоні. Книга-діалог із Ігорем Козловським. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Наталка Діденко. Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Валерій Залужний. Моя війна. - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2024

Ольга Карі. Твоє, моє, нічиє та інше. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Дмитро Кулеба, Володимир Ярославський. Дипломатична кухня воєнного часу. - Київ: Книголав, 2025

Обкладинка до книги Дмитра Кулеби і Володимира Ярославського "Дипломатична кухня воєнного часу"

Олег Криштопа. Радіо "Афродіта". - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2025

Мирослав Лаюк. Списки. - Київ: Українер, 2025

Олексій Мустафін. У ліжку з ведмедем. - Харків: ВД Фабула, 2025

Сергій Плохій. Чорнобильська рулетка. Війна в ядерній зоні (переклад з англ.). - Харків: Книгарня Клуб Сімейного Дозвілля, 2025

Філ Пухарєв. Це вам не естрада. Крутими стежками української поп-музики XX століття. - Київ: Лабораторія, 2024

Ростислав Семків. Як читати українських класиків. - Київ: Видавництво Stretovych, 2024

Артем Чапай. Не народжені для війни. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2025 увійшли 14 видань:

Іван Андрусяк. Дитина з мішка. - Тернопіль: Видавництво Богдан, 2024

Лесь Белей. Врятувати Марчика. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025

Катерина Єгорушкіна. У нас завівся невидимий тигр. - Харків: Віват, 2025

Вікторія Задорська. Космотато. - Львів: Видавець Каспшишак А. В., Мрієлов, 2025

Ярослав Лисенко. Січова академія. Курінь інженерів. - Харків: АССА, 2025

Оксана Лущевська, Дзмітрий Бандаренка. Теплі речі для Татами. - Харків: Ранок, 2024

Юлія Олефір. Дідусь, Фабіо та Прошуто. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025

Таня П'янкова. Казка про горіховий корінь. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Обкладинка до книги Тані П'янкової "Казка про горіховий корінь"

Марія Сердюк. Суперлюди. Технології незламності. - Київ: Моя книжкова полиця, 2024

Олена Скуловатова. Щоденник моєї ма. - Харків: Віват, 2024

Юлія Сливка. Дід Кола. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025

Галина Ткачук. Котулаки і цвіт папороті. - Харків: Ранок, 2025

Альона Шинкаренко. Був собі Один. - Київ: Дух і Літера, 2024

Катя Штанко. Вершники дощу. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025

Склад журі

До складу журі премії "Книга року BBC" цього року увійшли: