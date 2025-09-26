Книга року за версією ВВС-2025: оприлюднено довгі списки

До переліку увійшла 41 книжка. Згодом журі сформує короткі списки, а фіналістів і переможців кожної категорії назвуть у грудні під час церемонії нагородження.
Лауреати отримають грошову винагороду - 1000 фунтів стерлінгів (у гривневому еквіваленті).
Крім того, видавці зможуть маркувати наступні перевидання переможних книжок офіційним логотипом премії.
Номінація "Дитяча книга року BBC" традиційно реалізується у партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
У довгий список премії в номінації "Книга року BBC-2025" внесли 15 книг:
- Анна Безпала. Кассандра курить папіроси. - Київ: Темпора, 2025
- Тетяна Бондарчук. Якби міста вміли говорити. - Харків: Віват, 2025
- Олексій Геращенко. Вокзал Перпіньяна. - Київ: Віхола, 2025
- Анна Грувер. Нерухомість. - Київ: Лабораторія, 2025
- Віталій Дуленко. Там, де живуть книжки. - Київ: Лабораторія, 2025
- Богдан Журавель. Букурія. Історія одного плавання. - Київ: Віхола, 2025
- Дмитро Калинчук. Пташники. - Київ: Білка, 2025
Обкладинка до книги Дмитра Калинчука "Пташники"
- Мирослава Кирильчук. Микольцьове щастя. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025
- Євгенія Кузнєцова. Вівці цілі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Юлія Лаба. Усі персонажі вигадані. Або ні. - Київ: Лабораторія, 2025
- Лєна Лягушонкова. Мій прапор запісяв котик. - Львів: Урбіно, 2025
- Марія Олекса. Кімнати Естер. – Київ: Віхола, 2025
- Люба-Параскевія Стринадюк. По татовому плечу. - Брустури: ТОВ Дискурсус: видавництво Брустури, 2025
- Каріна Саварина. За маму За тата. - Одеса: punkt publishing (ФОП Полонік Т.В.), 2025
- Тетяна Чудновець. Подоляночка. Незломима. - Київ: ВД Orlando, 2025
Обкладинка до книги Тетяни Чудновець "Подоляночка. Незломима"
У довгий список премії в номінації ВВС-Есеїстика-2025" внесли 12 видань:
- Анна Грувер. Вільний у полоні. Книга-діалог із Ігорем Козловським. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Наталка Діденко. Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Валерій Залужний. Моя війна. - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2024
- Ольга Карі. Твоє, моє, нічиє та інше. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
- Дмитро Кулеба, Володимир Ярославський. Дипломатична кухня воєнного часу. - Київ: Книголав, 2025
Обкладинка до книги Дмитра Кулеби і Володимира Ярославського "Дипломатична кухня воєнного часу"
- Олег Криштопа. Радіо "Афродіта". - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2025
- Мирослав Лаюк. Списки. - Київ: Українер, 2025
- Олексій Мустафін. У ліжку з ведмедем. - Харків: ВД Фабула, 2025
- Сергій Плохій. Чорнобильська рулетка. Війна в ядерній зоні (переклад з англ.). - Харків: Книгарня Клуб Сімейного Дозвілля, 2025
- Філ Пухарєв. Це вам не естрада. Крутими стежками української поп-музики XX століття. - Київ: Лабораторія, 2024
- Ростислав Семків. Як читати українських класиків. - Київ: Видавництво Stretovych, 2024
- Артем Чапай. Не народжені для війни. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025
До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2025 увійшли 14 видань:
- Іван Андрусяк. Дитина з мішка. - Тернопіль: Видавництво Богдан, 2024
- Лесь Белей. Врятувати Марчика. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025
- Катерина Єгорушкіна. У нас завівся невидимий тигр. - Харків: Віват, 2025
- Вікторія Задорська. Космотато. - Львів: Видавець Каспшишак А. В., Мрієлов, 2025
- Ярослав Лисенко. Січова академія. Курінь інженерів. - Харків: АССА, 2025
- Оксана Лущевська, Дзмітрий Бандаренка. Теплі речі для Татами. - Харків: Ранок, 2024
- Юлія Олефір. Дідусь, Фабіо та Прошуто. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025
- Таня П'янкова. Казка про горіховий корінь. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
Обкладинка до книги Тані П'янкової "Казка про горіховий корінь"
- Марія Сердюк. Суперлюди. Технології незламності. - Київ: Моя книжкова полиця, 2024
- Олена Скуловатова. Щоденник моєї ма. - Харків: Віват, 2024
- Юлія Сливка. Дід Кола. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025
- Галина Ткачук. Котулаки і цвіт папороті. - Харків: Ранок, 2025
- Альона Шинкаренко. Був собі Один. - Київ: Дух і Літера, 2024
- Катя Штанко. Вершники дощу. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025
Склад журі
До складу журі премії "Книга року BBC" цього року увійшли:
- Віра Агеєва - професорка Києво-Могилянської академії
- Віталій Чепинога - блогер
- Віталій Чернецький - професор Канзаського університету
- Світлана Пиркало - радниця ЄБРР з питань культури
- Марта Шокало - головна редакторка BBC News Україна
- Дар’я Тарадай - планувальна редакторка BBC News Україна (журі дитячої категорії).