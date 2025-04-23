5 нових книжок, які допоможуть пережити темні часи і повернуть до життя

Книжки можуть стати справжнім джерелом підтримки - вони допомагають впоратися з тривогою, переосмислити досвід і повернути собі натхнення та внутрішній спокій.

У добірці від РБК-Україна (проєкт Styler) та книжкової платформи Yakaboo - п’ять новинок українських авторів, які допоможуть знайти сили, зберегти надію та повернути собі внутрішню рівновагу.

Ця книжка - глибока й урочиста, як великодній дзвін. У ній - 33 прозові та 12 поетичних текстів від класиків, які говорять про воскресіння не тільки як релігійне чудо, а як вихід із темряви у світло, із втрати - у сенс, зі смерті - в життя. Від Сковороди до Старицького - ця збірка наче промовляє: ми вистоїмо, бо маємо віру, культуру й слово. Це не просто тематична антологія - це мапа культурної пам’яті, що закодовує Великдень у літературі.

Обкладинка книги "Великодня класика"

Про що книга: про жінку, яка вирішила бути собою - попри все.

Цей роман - про раптову зустріч із собою, яку провокує спогад, що спливає нізвідки. Один діалог відкриває стару, колись несміливу закоханість - і нову правду про себе. Історія поступово розгортається у внутрішню подорож - до себе справжньої, вразливої, чесної. Тут немає готових відповідей, лише пошук: як знову повірити у щастя, як відпустити минуле, як навчитися себе любити. Авторка говорить із читачкою як подруга - про самоцінність, жіночу силу і життя, у яке хочеться повернутися.

Обкладинка книги "Насіння кмину"

Про що книга: про любов, холод, пиріжки з вишнею - і надію в часи війни.

Яна приїздить у село збирати матеріал для дисертації - а знаходить новий погляд на себе, на життя і на… художника Максима. Під гуркіт генераторів, вибухи, мороз і побутову розгубленість герої намагаються відчути хоч трохи світла.

Це мʼякий, іронічний роман про війну без пафосу, про сімʼю, пошуки тепла, незручну близькість і спробу зберегти хоча б ритуали - щоб у темряві було за що триматися. Авторка "Спитайте Мієчку" та "Драбини" знову зачіпає болюче так, що стає тепло.

Обкладинка книги "Вівці цілі"

Про що книга: про голос, який повертає тебе до себе.

Ця книжка - як розмова з розумною подругою, яка не моралізує, а просто підтримує. У новелах і есеях - стосунки, самовизначення, втома, натхнення, любов, свобода, злість, вибір. Це текст про жінку, яка хоче чути себе й мати право змінюватися. Легкий стиль і глибокі думки - ідеальна весняна книжка для тих, хто хоче зібратися докупи. Це продовження серії "СередСвоїх" для тих, хто хоче читати про себе - без прикрас, але з ніжністю.

Обкладинка книги "У тебе є ти!"

Про що книга: про те, що весна - це не завжди про ніжність, - іноді вона проростає через помсту.

Мелася пережила жорстоке насилля - і більше не буде мовчати. Її називали відьмою, проклинали, але вона стає тією, хто зцілює себе гнівом. Цей роман - про внутрішню силу, про жіночу гідність, про магію і помсту, яка очищує. Темна, сильна, болісна історія з яскравим голосом. Дарина Гнатко поєднує фольклор і історичний контекст із сучасним звучанням жіночої теми.

Обкладинка книги "Люди промовляють, що я відьма"

Усі ці книжки - дуже різні, але кожна з них звучить по-весняному: чесно, живо, з надією на тепло.

Додамо, що ці новинки - і багато інших - можна буде побачити наживо вже зовсім скоро: з 24 по 27 квітня видавці представлять їх на фестивалі "Книжкова країна" на ВДНГ.