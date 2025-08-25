ua en ru
10 книг з психології, які допоможуть зрозуміти себе та свої емоції

Понеділок 25 серпня 2025 08:03
10 книг з психології, які допоможуть зрозуміти себе та свої емоції Які 10 книг з психології допоможуть вам зрозуміти себе та інших (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Ми часто намагаємося розібратися в інших, але рідко замислюємося, наскільки добре знаємо самих себе. Психологія дає відповіді на запитання, чому ми відчуваємо тривогу, чому повторюємо ті самі помилки чи як формуються наші звички.

РБК-Україна підготувало добірку з 10 книжок, які стали класикою та водночас легко читаються. Одні з них дадуть розуміння внутрішніх глибинних процесів, інші - практичні поради.

Класика психології

"Мислення швидке й повільне" - Деніел Канеман

Класика від нобелівського лауреата. Пояснює, чому ми робимо нелогічні вибори, як працюють системи нашого мислення - швидка інтуїтивна та повільна раціональна. Після цієї книжки ви перестанете дивуватися власним помилкам.

"Людина в пошуках справжнього сенсу" - Віктор Франкл

Книга про силу внутрішнього вибору та протистояння труднощам в нелюдських умовах, написана після пережитого концтабору. Класика екзистенційної психології. Франкл, який пережив концтабір, пояснює, як сенс допомагає людині вистояти навіть у найтемніші часи. Книга невелика, але змінює погляд на життя.

"Емоційний інтелект" - Деніел Ґоулман

Бестселер, який довів, що успіх у житті не лише про IQ. Книга навчить розуміти та регулювати власні емоції, а також краще відчувати інших. Must-have для тих, хто хоче ладнати з людьми й собою.

"Я і Воно" - Зігмунд Фройд

Базове пояснення того, як працює підсвідоме. Без нього складно зрозуміти історію психології.

"На межі. Психологія виживання" - Лоуренс Ґонсалес

Несподівана книга: вона про людей, які опинилися в екстремальних умовах і вижили. Автор аналізує, що визначає нашу витривалість і силу духу. Читається як трилер, але залишає глибокі роздуми про власні ресурси.

Сучасні книги для життя

"Атомні звички" - Джеймс Клір

Бестселер №1 останніх років. Книга пояснює, як маленькі кроки змінюють усе життя. Якщо відчуваєш, що застряг у старих звичках - це найкращий "поштовх".

"Тривожні люди" - Фредрік Бакман

Не зовсім наукова книга, але дуже цікава та інформативна. Автор у форматі художньої психологічної історії розповідає про страхи, самотність, вибір і людяність.

"Дивитися у сонце" - Ірвін Ялом

Легендарний психотерапевт пише просто і відверто про найстрашніше, що ми часто ховаємо в голові - страх смерті. Книга дарує відчуття свободи та спокою, і написана легкою мовою.

"Подумай ще раз" - Адам Ґрант

Чому нам так складно міняти свою думку? Автор показує, як гнучкість мислення допомагає уникати помилок і рухатися вперед. Ідеальна книжка для тих, хто часто "застрягає" у власних переконаннях.

"Витончене мистецтво забивати на все" - Марк Менсон

Груба назва, але сама книга - легка й іронічна, що вчить жити своїм життям, а не очікуваннями інших. Вона допоможе навчитися ставити здорові межі та цінувати себе.

Ці 10 книжок різні за стилем і глибиною, але об'єднує їх одне - вони допомагають зрозуміти себе. Одні розширюють кругозір, інші дають практичні інструменти для життя. А ще всі вони нагадують просту річ - пізнаючи себе, ми краще розуміємо і світ довкола.

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: Norbert Hires, Positive Psychology, поради Mark Manson, Medium, GoodReads, APA.

