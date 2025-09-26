Книга года по версии ВВС-2025: обнародованы длинные списки

В перечень вошла 41 книга. Впоследствии жюри сформирует короткие списки, а финалистов и победителей каждой категории назовут в декабре во время церемонии награждения.
Лауреаты получат денежное вознаграждение - 1000 фунтов стерлингов (в гривневом эквиваленте).
Кроме того, издатели смогут маркировать следующие переиздания победных книг официальным логотипом премии.
Номинация "Детская книга года BBC" традиционно реализуется в партнерстве с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В длинный список премии в номинации "Книга года BBC-2025" внесли 15 книг:
- Анна Безпала. Кассандра курить папіроси. - Київ: Темпора, 2025
- Тетяна Бондарчук. Якби міста вміли говорити. - Харків: Віват, 2025
- Олексій Геращенко. Вокзал Перпіньяна. - Київ: Віхола, 2025
- Анна Грувер. Нерухомість. - Київ: Лабораторія, 2025
- Віталій Дуленко. Там, де живуть книжки. - Київ: Лабораторія, 2025
- Богдан Журавель. Букурія. Історія одного плавання. - Київ: Віхола, 2025
- Дмитро Калинчук. Пташники. - Київ: Білка, 2025
Обложка к книге Дмитрия Калинчука "Пташники"
- Мирослава Кирильчук. Микольцьове щастя. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025
- Євгенія Кузнєцова. Вівці цілі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Юлія Лаба. Усі персонажі вигадані. Або ні. - Київ: Лабораторія, 2025
- Лєна Лягушонкова. Мій прапор запісяв котик. - Львів: Урбіно, 2025
- Марія Олекса. Кімнати Естер. – Київ: Віхола, 2025
- Люба-Параскевія Стринадюк. По татовому плечу. - Брустури: ТОВ Дискурсус: видавництво Брустури, 2025
- Каріна Саварина. За маму За тата. - Одеса: punkt publishing (ФОП Полонік Т.В.), 2025
- Тетяна Чудновець. Подоляночка. Незломима. - Київ: ВД Orlando, 2025
Обложка к книге Татьяны Чудновец "Подоляночка. Незломима"
В длинный список премии в номинации ВВС-Эссеистика-2025" внесли 12 изданий:
- Анна Грувер. Вільний у полоні. Книга-діалог із Ігорем Козловським. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Наталка Діденко. Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Валерій Залужний. Моя війна. - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2024
- Ольга Карі. Твоє, моє, нічиє та інше. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
- Дмитро Кулеба, Володимир Ярославський. Дипломатична кухня воєнного часу. - Київ: Книголав, 2025
Обложка к книге Дмитрия Кулебы и Владимира Ярославского "Дипломатична кухня воєнного часу"
- Олег Криштопа. Радіо "Афродіта". - Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2025
- Мирослав Лаюк. Списки. - Київ: Українер, 2025
- Олексій Мустафін. У ліжку з ведмедем. - Харків: ВД Фабула, 2025
- Сергій Плохій. Чорнобильська рулетка. Війна в ядерній зоні (переклад з англ.). - Харків: Книгарня Клуб Сімейного Дозвілля, 2025
- Філ Пухарєв. Це вам не естрада. Крутими стежками української поп-музики XX століття. - Київ: Лабораторія, 2024
- Ростислав Семків. Як читати українських класиків. - Київ: Видавництво Stretovych, 2024
- Артем Чапай. Не народжені для війни. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025
В Длинный список премии Детская Книга года ВВС-2025 вошли 14 изданий:
- Іван Андрусяк. Дитина з мішка. - Тернопіль: Видавництво Богдан, 2024
- Лесь Белей. Врятувати Марчика. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025
- Катерина Єгорушкіна. У нас завівся невидимий тигр. - Харків: Віват, 2025
- Вікторія Задорська. Космотато. - Львів: Видавець Каспшишак А. В., Мрієлов, 2025
- Ярослав Лисенко. Січова академія. Курінь інженерів. - Харків: АССА, 2025
- Оксана Лущевська, Дзмітрий Бандаренка. Теплі речі для Татами. - Харків: Ранок, 2024
- Юлія Олефір. Дідусь, Фабіо та Прошуто. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2025
- Таня П'янкова. Казка про горіховий корінь. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
Обложка к книге Тани Пьянковой "Казка про горіховий корінь"
- Марія Сердюк. Суперлюди. Технології незламності. - Київ: Моя книжкова полиця, 2024
- Олена Скуловатова. Щоденник моєї ма. - Харків: Віват, 2024
- Юлія Сливка. Дід Кола. - Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025
- Галина Ткачук. Котулаки і цвіт папороті. - Харків: Ранок, 2025
- Альона Шинкаренко. Був собі Один. - Київ: Дух і Літера, 2024
- Катя Штанко. Вершники дощу. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025
Состав жюри
В состав жюри премии "Книга года BBC" в этом году вошли:
- Вера Агеева - профессор Киево-Могилянской академии
- Виталий Чепинога - блогер
- Виталий Чернецкий - профессор Канзасского университета
- Светлана Пыркало - советник ЕБРР по вопросам культуры
- Марта Шокало - главный редактор BBC News Украина
- Дарья Тарадай - планировочный редактор BBC News Украина (жюри детской категории).