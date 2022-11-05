КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет: подробиці

У суботу, 5 листопада, Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет малої дальності у бік Жовтого моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Так, у суботу Генштаб Південної Кореї зафіксував запуски ракет з округу Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.
Чотири балістичні ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю близько 6 тисяч кілометрів на годину (5 махів).
За даними Генштабу Південної Кореї,
Нагадаємо, КНДР почастішала запуски балістичних ракет у бік Японського моря. Такі запуски фіксують уже кілька днів поспіль.
У МЗС України відреагували на ситуацію та заявили, що провокаційні дії КНДР загрожують регіональній стабільності.
У Пентагоні, у свою чергу, пригрозили КНДР зміною режиму у разі ядерної атаки на США або союзників.
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