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Пентагон пригрозив КНДР зміною режиму у разі ядерної атаки на США чи союзників

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Вашингтон, Четвер 03 листопада 2022 19:49
Пентагон пригрозив КНДР зміною режиму у разі ядерної атаки на США чи союзників Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Застосування ядерної зброї Північною Кореєю проти США чи їхніх союзників означатиме кінець режиму Кім Чен Ина.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter, про це заявив голова Пентагону США Ллойд Остін.

"Будь-який ядерний напад на США або їх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, приведе до кінця режиму Кіма", - заявив Остін.

Також він зазначив, що США та Південна Корея продовжують військові навчання на тлі постійних запусків балістичних ракет Північною Кореєю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КНДР почастішала запуск балістичних ракет у бік Японського моря. Такі запуски фіксують уже кілька днів поспіль.

У МЗС України заявили, що провокаційні дії КНДР загрожують регіональній стабільності.

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