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КНДР произвела новые запуски баллистических ракет: подробности

Фото: КНДР произвела новые запуски баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 5 ноября, Северная Корея произвела новые запуски баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Так, в субботу Генштаб Южной Кореи зафиксировал запуски ракет из округа Тонгрим в провинции Северный Пхеньян примерно между 11:32 и 11:59 по местному времени.

Четыре баллистические ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью около 6 тысячи километров в час (5 махов).

По данным Генштаба Южной Кореи, п

Напомним, КНДР участила запуски баллистических ракет в сторону Японского моря. Такие запуски фиксируют уже несколько дней подряд.

В МИД Украины отреагировали на ситуацию и заявили, что провокационные действия КНДР угрожают региональной стабильности.

В Пентагоне в свою очередь пригрозили КНДР сменой режима в случае ядерной атаки на США или союзников.

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