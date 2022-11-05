КНДР произвела новые запуски баллистических ракет: подробности

В субботу, 5 ноября, Северная Корея произвела новые запуски баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Так, в субботу Генштаб Южной Кореи зафиксировал запуски ракет из округа Тонгрим в провинции Северный Пхеньян примерно между 11:32 и 11:59 по местному времени.

Четыре баллистические ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью около 6 тысячи километров в час (5 махов).

По данным Генштаба Южной Кореи, п