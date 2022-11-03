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Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

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Пхеньян, Четвер 03 листопада 2022 01:31
Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією Фото: Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР здійснила запуск балістичної ракети над територією Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

У країні спрацювала автоматична система попередження, її повідомлення передають національне телебачення, програми на телефонах.

Людей у префектурах на північному сході країни закликають сховатися у підземних приміщеннях чи міцних будинках.

Імовірно, балістична ракета КНДР пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані, повідомила японська берегова охорона.

Нагадаємо, у середу, 2 листопада, Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Також ми писали, що в ніч з 13 проти 14 вересня за місцевим часом також було зафіксовано запуск невідомої балістичної ракети Північною Кореєю.

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