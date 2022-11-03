Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією
КНДР здійснила запуск балістичної ракети над територією Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .
У країні спрацювала автоматична система попередження, її повідомлення передають національне телебачення, програми на телефонах.
Людей у префектурах на північному сході країни закликають сховатися у підземних приміщеннях чи міцних будинках.
Імовірно, балістична ракета КНДР пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані, повідомила японська берегова охорона.
Нагадаємо, у середу, 2 листопада, Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.
Також ми писали, що в ніч з 13 проти 14 вересня за місцевим часом також було зафіксовано запуск невідомої балістичної ракети Північною Кореєю.
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