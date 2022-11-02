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КНДР загрожує регіональній стабільності, запускаючи балістичні ракети, - МЗС України

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Середа 02 листопада 2022 21:05
КНДР загрожує регіональній стабільності, запускаючи балістичні ракети, - МЗС України Фото: У МЗС України відреагували на запуски ракет Північною Кореєю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Черговий запуск балістичних ракет Північною Кореєю є загрозою регіональній стабільності. КНДР необхідно відмовитися від будь-яких ядерних та ракетних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Twitter.

"Масований запуск КНДР балістичних ракет є ще одним безвідповідальним і провокаційним кроком, що загрожує регіональній стабільності. Режим Пхеньяну повинен відмовитися від будь-якої діяльності, пов'язаної з його ядерними та ракетними програмами", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, у середу, 2 листопада, Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Також ми писали, що в ніч з 13 на 14 вересня за місцевим часом також було зафіксовано запуск невідомої балістичної ракети Північною Кореєю.

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