У КНДР заявили, що ніколи не відмовляться від статусу ядерної держави

Заяву сестри Кім Чен Ина було зроблено перед тим, як у понеділок країну вперше за 7 років відвідає лідер Китаю Сі Цзіньпін. Візит спрямований на управління зв'язку з КНДР, єдиним офіційним союзником Китаю за договором.

У МЗС КНР вже анонсували, що Сі Цзіньпін зустрінеться з Кім Чен Ином і обміняється думками щодо двосторонніх відносин і питань, які становлять взаємний інтерес.

Повертаючись до заяви Кім Йо Чжон, вона назвала неправдивими заяви про те, що Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп підтвердили мету денуклеаризації під час саміту в травні.

"У нас є найточніша інформація про те, чи відповідають ці твердження дійсності чи ні", - сказала вона, не вдаючись у подробиці.

Також Reuters наводить цікавий факт. На початку цього тижня Північна Корея презентувала новий завод із виробництва ядерних матеріалів, де Кім Чен Ин закликав до "експоненціального" розширення атомного арсеналу країни.

Аналітики вважають, що новий завод зі збагачення урану, мабуть, спрямований на зміцнення переговорної позиції Північної Кореї напередодні саміту з Сі Цзіньпіном і виправдання прискорення нарощування ядерного потенціалу.