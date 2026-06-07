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В КНДР заявили, что никогда не откажутся от статуса ядерной державы

02:30 07.06.2026 Вс
2 мин
Что сказали в Северной Корее и накануне какого события?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея никогда не отступит от своего статуса ядерной державы. Она предупредила, что страна не потерпит никаких угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявление сестры Ким Чен Ына было сделано перед тем, как в понедельник страну впервые за 7 лет посетит лидер Китая Си Цзиньпин. Визит направлен на управление связи с КНДР, единственным официальным союзником Китая по договору.

В МИД КНР уже анонсировали, что Си Цзиньпин встретиться с Ким Чен Ыном и обменяется мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, которые представляют взаимный интерес.

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Возвращаясь к заявлению Ким Е Чжон, она назвала ложными заявления о том, что Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили цель денуклеаризации во время саммита в мае.

"У нас есть самая точная информация о том, соответствуют ли эти утверждения действительности или нет", - сказала она, не вдаваясь в подробности.

Также Reuters приводит интересный факт. В начале этой недели Северная Корея представила новый завод по производству ядерных материалов, где Ким Чен Ын призвал к "экспоненциальному" расширению атомного арсенала страны.

Аналитики полагают, что новый завод по обогащению урана, видимо, направлен на укрепление переговорной позиции Северной Кореи в преддверии саммита с Си Цзиньпином и оправдание ускорения наращивания ядерного потенциала.

Что еще известно

Напомним, сутками ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военно-морские силы Северной Кореи должны стать ключевым элементов ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что военно-морской флот является стратегическим приоритетом и должен быть интегрирован в общую доктрину страны.

Также мы писали, что КНДР внесла изменения в конституцию, которые предусматривают автоматический ядерный удар в случае гибели лидера страны Ким Чен Ына из-за атаки иностранного государства.

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