У КНДР заявили, що ядерний статус країни незворотній

КНДР закликала США визнати нову реальність

Нагадаємо, у липні сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Сполучені Штати повинні визнати нову реальність. За її словами, ядерна програма Північної Кореї остаточна не буде предметом майбутніх переговорів.

В іншому випадку, зустріч між країнами залишиться лише "надією" американської сторони.

"Якщо Вашингтон мав намір використовувати особисті стосунки як спосіб припинити програму ядерної зброї Півночі, ці зусилля стали б лише предметом "знущань", - заявила Кім.

Також зазначимо, що днями глава КНДР Кім Чен Ін оголосив, що Північна Корея представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.