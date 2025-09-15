В КНДР заявили, что ядерный статус страны необратим

КНДР призвала США признать новую реальность

Напомним, в июле сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон заявила, что Соединенные Штаты должны признать новую реальность. По ее словам, ядерная программа Северной Кореи окончательная не будет предметом будущих переговоров.

В ином случае, встреча между странами останется лишь "надеждой" американской стороны.

"Если Вашингтон намеревался использовать личные отношения как способ прекратить программу ядерного оружия Севера, эти усилия стали бы лишь предметом "издевательств", - заявила Ким.

Также отметим, что на днях глава КНДР Ким Чен Ин объявил, что Северная Корея представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.