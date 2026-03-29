КНДР заявила про випробування двигуна для ракети, здатної досягти США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав це важливим досягненням, яке, за його словами, має посилити військовий потенціал країни.

Про випробування повідомило Корейське центральне інформаційне агентство. За його даними, йдеться про двигун, виготовлений із композитного матеріалу на основі вуглецевого волокна, а його максимальна тяга нібито становить 2 500 кілотонн. Для порівняння, під час аналогічного випробування у вересні Пхеньян заявляв про показник у 1 970 кілотонн.

У КНДР стверджують, що це тестування відбулося в межах п’ятирічної програми нарощування озброєнь, спрямованої на модернізацію "засобів стратегічного удару". Цим терміном у Північній Кореї зазвичай позначають балістичні ракети з ядерними боєголовками та інші системи стратегічного озброєння.

За словами Кіма, останні випробування мають "велике значення для виведення стратегічної військової потужності країни на найвищий рівень". Водночас Пхеньян не уточнив, де саме і коли відбувся тест.

Думки експертів

Саме брак конкретних технічних деталей викликав сумніви в частини експертів. Зокрема, почесний науковий співробітник Інституту політики в галузі науки і технологій Південної Кореї Лі Чун Гун заявив, що звіт про випробування може бути "блефом", оскільки в ньому не розкрито ключової інформації, зокрема загального часу горіння двигуна.

Він нагадав, що після вересневого випробування Північна Корея називала той тест дев’ятим і останнім наземним випробуванням твердопаливного двигуна, який, за її твердженням, мав використовуватися для міжконтинентальних балістичних ракет. Тоді спостерігачі очікували швидкого випробувального запуску МБР із таким двигуном, однак цього досі не сталося.

На думку Лі, програма розробки твердопаливних двигунів у КНДР могла зіткнутися із затримками. Він також не виключив, що Пхеньян намагається створити досконаліший двигун і в цьому процесі міг отримати технічну допомогу від Росії.

Втім, серед іноземних експертів немає єдиної оцінки реальних можливостей КНДР. Частина з них вважає, що країна й досі стикається з технологічними труднощами, зокрема щодо забезпечення виживання боєголовок під час повернення в атмосферу. Інші ж наголошують, що багаторічна робота Пхеньяна над ядерною та ракетною програмами не дозволяє недооцінювати його прогрес.

За словами Лі Чун Гуна, більш потужні й ефективні твердопаливні двигуни дали б змогу КНДР створювати менші міжконтинентальні ракети, які можна запускати з підводних човнів або мобільних наземних платформ. Інші спостерігачі припускають, що Пхеньян може прагнути збільшити потужність двигунів, щоб розміщувати на одній ракеті кілька боєголовок і таким чином підвищити шанси на подолання американської системи ПРО.