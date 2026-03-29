КНДР заявила об испытании двигателя для ракеты, способной достичь США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал это важным достижением, которое, по его словам, должно усилить военный потенциал страны.

Об испытаниях сообщило Корейское центральное информационное агентство. По его данным, речь идет о двигателе, изготовленном из композитного материала на основе углеродного волокна, а его максимальная тяга якобы составляет 2 500 килотонн. Для сравнения, во время аналогичного испытания в сентябре Пхеньян заявлял о показателе в 1 970 килотонн.

В КНДР утверждают, что это тестирование состоялось в рамках пятилетней программы наращивания вооружений, направленной на модернизацию "средств стратегического удара". Этим термином в Северной Корее обычно обозначают баллистические ракеты с ядерными боеголовками и другие системы стратегического вооружения.

По словам Кима, последние испытания имеют "большое значение для вывода стратегической военной мощи страны на самый высокий уровень". В то же время Пхеньян не уточнил, где именно и когда состоялся тест.

Мнения экспертов

Именно отсутствие конкретных технических деталей вызвало сомнения у части экспертов. В частности, почетный научный сотрудник Института политики в области науки и технологий Южной Кореи Ли Чун Гун заявил, что отчет об испытании может быть "блефом", поскольку в нем не раскрыта ключевая информация, в частности общее время горения двигателя.

Он напомнил, что после сентябрьского испытания Северная Корея называла тот тест девятым и последним наземным испытанием твердотопливного двигателя, который, по ее утверждению, должен был использоваться для межконтинентальных баллистических ракет. Тогда наблюдатели ожидали скорого испытательного запуска МБР с таким двигателем, однако этого до сих пор не произошло.

По мнению Ли, программа разработки твердотопливных двигателей в КНДР могла столкнуться с задержками. Он также не исключил, что Пхеньян пытается создать более совершенный двигатель и в этом процессе мог получить техническую помощь от России.

Впрочем, среди иностранных экспертов нет единой оценки реальных возможностей КНДР. Часть из них считает, что страна до сих пор сталкивается с технологическими трудностями, в частности по обеспечению выживания боеголовок при возвращении в атмосферу. Другие же отмечают, что многолетняя работа Пхеньяна над ядерной и ракетной программами не позволяет недооценивать его прогресс.

По словам Ли Чун Гуна, более мощные и эффективные твердотопливные двигатели позволили бы КНДР создавать меньшие межконтинентальные ракеты, которые можно запускать с подводных лодок или мобильных наземных платформ. Другие наблюдатели предполагают, что Пхеньян может стремиться увеличить мощность двигателей, чтобы размещать на одной ракете несколько боеголовок и таким образом повысить шансы на преодоление американской системы ПРО.