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КНДР заявила, що випробувала нову балістичну ракету з "надвеликою боєголовкою"

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Північна Корея заявила у вівторок, що провела випробування нової тактичної балістичної ракети, здатної нести "надвелику" боєголовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї назвало зброю Hwasongpho-11Da-4.5, яка може нести "надвелику" боєголовку вагою у 4,5 тонни.

Зазначається, що тестовий вогонь у понеділок мав на меті перевірити стабільність польоту та точність влучення на максимальній дальності 500 кілометрів і мінімальній дальності 90 кілометрів.

Нагадаємо, за даними південнокорейських військових, 1 липня Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет у напрямку на схід.

Раніше Пхеньян заявляв про успішне проведення випробування ракети з кількома боєголовками, але Сеул спростовував такі заяви. За даними Південної Кореї, запуск завершився невдачею, оскільки ракета вибухнула в повітрі.

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КНДР