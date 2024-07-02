КНДР заявила, що випробувала нову балістичну ракету з "надвеликою боєголовкою"

Нагадаємо, за даними південнокорейських військових, 1 липня Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет у напрямку на схід.

Раніше Пхеньян заявляв про успішне проведення випробування ракети з кількома боєголовками, але Сеул спростовував такі заяви. За даними Південної Кореї, запуск завершився невдачею, оскільки ракета вибухнула в повітрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.