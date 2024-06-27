Північна Корея успішно випробувала ракети, що здатні нести кілька боєголовок

Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) успішно провела важливе випробування, спрямоване на розробку ракет, що одночасно несуть кілька боєголовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Випробування було проведене у середу, 26 червня, з використанням двигуна першого ступеня, яким оснащена твердопаливна балістична ракета середньої та великої дальності.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомило, що ракета успішно відокремила боєголовки, які були точно наведені на три задані цілі.

"Метою було забезпечити можливість знищення окремих цілей за допомогою декількох боєголовок", - йдеться у повідомленні.

Загроза військової допомоги РФ

Не виключено, що ці випробування пов'язані з нещодавнім візитом російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяну. Таким чином КНДР демонструє силу та ймовірну готовність надавати Кремлю зброю для війни проти України.

Про це може свідчити послання міністра оборони Північної Кореї Кан Сун Нам. У ньому він назвав "непростимим, огидним актом проти людяності" нещодавнє падіння уламків ракети російської ППО на пляжі у Севастополі під час збиття нібито американських ракет ATACMS. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше чотири людини і 151 було поранено.

За словами Сун Нама, ця атака підкреслила, що Вашингтон виступає у ролі "першокласного державного спонсора тероризму", додавши, що будь-яка відплата з боку Росії буде "найбільш виправданою обороною".

Нагадаємо, Південнокорейські військові повідомили про запуск Північною Кореєю гіперзвукової ракети біля свого східного узбережжя 26 червня. За їхніми даними, вона вибухнула у повітрі.

Південна Корея, США та Японія засудили цей запуск як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН і серйозну загрозу, а також застерегли від нових провокацій після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним, що відбувся минулого тижня.