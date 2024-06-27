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Вибухнула в повітрі. У Південній Кореї заявили про випробування КНДР гіперзвукової ракети

Четвер 27 червня 2024 05:47
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Вибухнула в повітрі. У Південній Кореї заявили про випробування КНДР гіперзвукової ракети Фото: КНДР, вірогідно, провела випробувальний запуск гіперзвукової ракети (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Північна Корея провела у середу випробувальний запуск ракети, яка вибухнула у повітрі. За даними південнокорейських військових, повітряна ціль їх північних сусідів була схожа на гіперзвукову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За словами офіційного представника Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск ракети у КНДР відбувся рано вранці після того, як Пхеньян відправив ще один шквал повітряних куль зі сміттям на південь. Через це в аеропорту Інчхон у Південній Кореї на три години зупиняли польоти.

Сеул заявляє, що ракета вилетіла з району в столиці КНДР Пхеньяні або біля неї. Південнокорейські та американські розвідувальні служби проводили детальний аналіз, додали в Об'єднаному комітеті начштабів.

Представник південнокорейської армії сказав, що випробування ракети, схожої на гіперзвукову, закінчилося невдачею. Вона пролетіла близько 250 км.

Південнокорейський чиновник також розповів, що від ракети виходило більше диму, ніж зазвичай, що підвищувало ймовірність проблем із загорянням. Він додав, що ракета, імовірно, була оснащена твердим паливом.

Новинне агентство Associated Press повідомило, що пізніше Південна Корея провела бойові навчання вздовж свого "спірного" західного морського кордону з КНДР.

Японія також підтвердила запуск, а її берегова охорона заявила, що ракета впала в Японське море (Східне море).

Нагадаємо, раніше сьогодні в КНДР заявляли, що успішно провели 26 червня випробування, спрямоване на розробку ракет, що одночасно несуть кілька боєголовок. Нібито випробування було проведене з використанням двигуна першого ступеня, яким оснащена твердопаливна балістична ракета середньої та великої дальності.

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КНДР Південна Корея Північна Корея Ракетні випробування
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