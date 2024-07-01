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Південна Корея заявила про новий запуск КНДР балістичної ракети

Понеділок 01 липня 2024 00:54
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Південна Корея заявила про новий запуск КНДР балістичної ракети Фото: КНДР знову запустила балістичну ракету (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

За даними південнокорейських військових, Північна Корея провела запуск балістичної ракети у напрямку на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське новинне агентство Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив запуск ракети у КНДР. Разом з тим в армії не надали додаткових подробиць щодо даного запуску, що відбувся пізно у неділю.

Південнокорейське військове відомство зазначило, що аналіз даних триває.

Зазначається, що це був вже другий випадок ракетних пусків у КНДР за тиждень.

Ракетні запуски у КНДР

Останній запуск стався у середу, і це була балістична ракета, яку північнокорейські військові запустили в бік Східного моря.

Крім того, Пхеньян стверджував про успішне проведення випробування ракети з кількома боєголовками, але Сеул спростовував такі заяви з боку КНДР. Так, у Південній Кореї вказали на те, що запуск завершився невдачею, оскільки ракета вибухнула в повітрі.

Додамо, що Сеул, Вашингтон та Токіо засудили той запуск як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН та серйозну загрозу. Крім того, країни застерегли від нових провокацій після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним, що відбувся раніше.

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КНДР Північна Корея Запуск ракети
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