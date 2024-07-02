КНДР заявила, что испытала новую баллистическую ракету со "сверхбольшой боеголовкой"

Напомним, по данным южнокорейских военных, 1 июля Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет по направлению к востоку.

Ранее Пхеньян заявлял об успешном проведении испытаний ракеты с несколькими боеголовками, но Сеул опровергал такие заявления. По данным Южной Кореи, запуск завершился неудачей, поскольку ракета взорвалась в воздухе.

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