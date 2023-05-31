КНДР запустила ракету-носій: в Сеулі оголосили повітряну тривогу

КНДР заявила, що запущена ракета є носієм військового супутника, який вони планували вивести на орбіту в період з 31 травня по 11 червня. Невідомо, чи вивела супутник саме ця ракета чи вона була випробувальною.

В Сеулі після запуску оголосили повітряну тривогу і закликали громадян готуватись до можливої евакуації. Однак пізніше міністерство внутрішніх справ заявило, що попередження було надіслано помилково.

Про небезпеку повідомляли і в південній префектурі японської Окінави. Згодом було підтверджено, що ракета не пролітала над територією Японії.

"Запуск супутника Північною Кореєю є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють країні використовувати балістичні технології, оскільки вони розглядаються як прикриття ракетних випробувань", - зазначає видання.

Запуск супутника КНДР

КНДР заявляла, що планують запустити свій військовий розвідувальний супутник в період з 31 травня по 11 червня. На це у Японії заявили, що готові збити будь-яку ракету, яка зайде в повітряний простір країни.

В США заявила, що запуск супутника порушить міжнародні санкціїї, що забороняють КНДР використовувати будь-які технології балістичних ракет. Держдеп США зазначив, що Америка вдасться до необхідних заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності.

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