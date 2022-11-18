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КНДР запустила ракету дальньої дії у бік Японії

Фото: КНДР випустила ракету у бік Японії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів, і приземлилася лише за 200 кілометрів від Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Віце-президент США Камала Харріс та лідери Японії, Південної Кореї, Канади, Австралії та Нової Зеландії засудили запуск на екстреній нараді, скликаній у кулуарах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

"Ми рішуче засуджуємо ці дії і знову закликаємо Північну Корею припинити подальші незаконні дії, що дестабілізують", - сказала Харріс.

Раніше ми писали, що КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Раніше, 17 листопада, Північна Корея вкотре випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

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