RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР запустила ракету дальнего действия в сторону Японии

Фото: КНДР выпустила ракету в сторону Японии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вице-президент США Камала Харрис и лидеры Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии и Новой Зеландии осудили запуск на экстренном совещании, созванном в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Мы решительно осуждаем эти действия и вновь призываем Северную Корею прекратить дальнейшие незаконные дестабилизирующие действия", — сказала Харрис.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея в очередной раз выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРСеверная КореяЯпония