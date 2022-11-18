КНДР запустила ракету дальнего действия в сторону Японии

Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы решительно осуждаем эти действия и вновь призываем Северную Корею прекратить дальнейшие незаконные дестабилизирующие действия", — сказала Харрис.

Вице-президент США Камала Харрис и лидеры Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии и Новой Зеландии осудили запуск на экстренном совещании, созванном в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея в очередной раз выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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