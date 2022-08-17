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КНДР снова запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Фото: КНДР снова запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Северная Корея в среду провела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

"Военные обнаружили две крылатые ракеты, запущенные Северной Кореей из Ончхона, провинция Южный Пхенан, в Желтое море сегодня рано утром", - заявил южнокорейский военный представитель.

Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной.

Также ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

Кроме того, в МИД КНДР заявили, что местные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут вызвать "новую Корейскую войну".

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КНДРЗапуск ракетыСеверная КореяЮжная Корея