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КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне азиатского турне Байдена

Новина українською →
Пхеньян, Среда 25 мая 2022 02:36
КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне азиатского турне Байдена Фото: КНДР запустила три баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуски Пхеньян провел во время визита президента США Джо Байдена в Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, ракеты были выпущены из района Сунан вблизи Пхеньяна.

Две из трех запущенных КНДР, предположительно, баллистических ракет упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Информации о районе падения третьей ракеты пока не поступало. Минобороны Японии продолжает собирать данные об осуществленных испытаниях.

В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что Вашингтон в курсе последних ракетных пусков КНДР и не считает, что они представляют непосредственную угрозу США или их союзникам.

Япония выразила протест КНДР, назвав запуск прямой провокацией.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

Добавим, что президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.

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