КНДР угрожает "новой войной" из-за совместных учений США и Южной Кореи

МИД КНДР заявил, что местные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут вызвать "новую Корейскую войну". Соответствующее заявление было сделано накануне годовщины перемирия в Корейской войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Внешнеполитическое ведомство указало, что совместные военные учения Соединенных Штатов и их союзников якобы несут угрозу безопасности и являются одним из основных факторов, которые приводят к обострению ситуации на Корейском полуострове.

А гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там находится военный контингент США, добавляется в заявлении.

"Никто не может предсказать, когда различные военные учения, фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны", - сказано в заявлении министерства.

Ранее в июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения, в которых были задействованы истребители F-35.

Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

Добавим, что президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.