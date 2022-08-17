КНДР знову запустила крилаті ракети в бік Жовтого моря

Північна Корея в середу провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap .

"Військові виявили дві крилаті ракети, запущені Північною Кореєю з Ончхона, Провінція Південний Пхенан, в Жовте море сьогодні рано вранці", - заявив південнокорейський військовий представник.

Нагадаємо, в травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.

Також раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Крім того, в МЗС КНДР заявили, що місцеві військові навчання США і Південної Кореї в майбутньому можуть викликати "нову Корейську війну".