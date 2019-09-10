КНДР запустила еще две ракеты в Японское море

Cеверная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что ракетные пуски были проведены немедленно после того, как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с США о будущем своей ядерной программы.

Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидеры Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.

Министерство обороны Японии сообщило, что у него нет данных о том, что северокорейские баллистические ракеты попали в ее территориальные воды, добавив, что ныне не имеется немедленной угрозы национальной безопасности.

Высокопоставленный представитель Администрации США заявил, что в курсе сообщений о северокорейских пусках.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и активно консультируемся с нашими союзниками в регионе", - сказал он.

Ранее в Северной Кореи заявили, что готовы возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября.

РБК-Украина писало, что Северная Корея (КНДР) в субботу 24 августа испытала "сверхбольшую многоразовую ракетную установку", выпустив в море две баллистические ракеты малой дальности.