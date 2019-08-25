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Появились подробности запуска ракет КНДР в Японском море

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 01:31
Появились подробности запуска ракет КНДР в Японском море
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

За испытаниями лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея (КНДР) в субботу 24 августа испытала "сверхбольшую многоразовую ракетную установку", выпустив в море две баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что за испытаниями лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея выпустила в море две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья, что стало последним в серии пусков за последние недели на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации.

Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея должна активизировать разработку нового оружия, чтобы противостоять угрозам и оказывать давление на наступление враждебных сил.

Ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) в очередной раз произвела два пуска неопознанных снарядов в Японское море. Больше никаких подробности - тип, дальность полета, максимальная высота - не сообщалось.

РБК-Украина писало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений.

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